Ancora una scossa di terremoto in provincia di Roma. Dopo il sisma registrato nella notte a Marcellina, alle 10:28 di questa mattina la terra ha tremato ad Artena, nella zona di confine con Colleferro e con la provincia di Latina. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi della scala Richter. Data la bassa intensità della scossa non si registrano danni a persone o cose. Soltanto alcuni mesi fa Artena era stata teatro di un mini sciame sismico di piccole scosse di terremoto, senza registrare alcun danno.

