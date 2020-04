Arrestato perché trovato in possesso di 2kg di stupefacente. E' accaduto questa mattina a Latina, dove, In barba alle ristrettezze alla circolazione dovute al covid 19, un uomo, Simone Lemma di 32 anni, ha attirato l'attenzione del posto della polizia svoltando, una volta vista la volante, a grande velocità in una strada appena prima del posto di blocco. La mossa repentina ha insospettito gli agenti che hanno deciso così di seguirlo e procedere al suo fermo per un controllo ed identificazione. Nel corso del controllo, l'uomo - risultato poi avere precedenti di polizia - mostrava palese nervosismo ed irritazione, tanto da indurre i poliziotti a decidere di effettuare una immediata perquisizione all'interno del veicolo e, successivamente, anche presso la sua abitazione. L'intuito e l'esperienza degli agenti operanti permetteva quindi di rinvenire, nell'abitazione del sospettato, dentro la cucina all'interno di un mobile, circa 2 Kg di hashish, oltre ad una considerevole cifra di denaro pari ad € 26.000,00 in contanti (cifra che presuppone una ricca e più che collaudata attività di spaccio dell'uomo, considerando che tale quantitativo di stupefacente, al dettaglio, avrebbe fruttato la considerevole cifra di circa 15.000,00 €), alcuni grammi di marijuana e tutto il materiale necessario per il confezionamento dello stupefacente (bilancino di precisione, ritagli in cellophane e di stagnola), nonché un "pizzino" in cui erano riportati nominativi e somme versate per l'acquisto della droga. Il PM di turno presso la Procura della Repubblica, dr.ssa Gentile, ha disposto la traduzione in carcere dell'arrestato, in attesa dell'interrogatorio di convalida.