Si aggrava il bilancio dell'emergenza Coronavirus a Nettuno. Oggi, infatti, è stata registrata la sesta vittima dall'inizio della pandemia. Si tratta di una donna di 43 anni che, purtroppo, non è sopravvissuta alle conseguenze portate dal Covid-19. "L'amministrazione comunale - si legge in una nota - esprime il proprio cordoglio ai suoi cari in questo momento di indescrivibile tristezza".

In più, sale anche il bilancio generale dei contagiati, che comprende anche i deceduti e i guariti: oggi, infatti, è stato registrato un nuovo caso di Coronavirus, ossia una donna di 41 anni domiciliata in città che avrebbe contratto il virus ad Aprilia. "Le sue condizioni - spiegano dal Comune - sono buone è non è stato necessario il ricovero". Fortunatamente, aumentano i guariti: non sono più affetti da Coronavirus un ragazzo di 20 anni, una donna di 66 e una donna di 69. Attualmente, infine, sono 66 i cittadini di Nettuno posti in isolamento domiciliare preventivo.