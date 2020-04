Spettacolare e quanto mai efficace l'intervento che i Vigili del Fuoco di Latina hanno condotto in territorio di Priverno per salvare un bovino. Il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è intervenuto, a seguito segnalazioni ricevute alla centrale da parte del proprietario dell'animale per il recupero di un bovino colto da malore. La squadra 3A della Centrale di Terracina è stata la prima ad accorrere sul posto, in località Boschetto, constatando la presenza di una mucca accasciata a terra nel bosco che caratterizza e da cui prende il nome la zona periferica del territorio privernate.