Salgono a diciassette i contagiati nel comune di Minturno. Infatti nelle ultime ore sono risultate positive che donne di Scauri. Si tratta di una 55enne e di una 38enne, le quali erano già in quarantena. Le due signore che operavano all'interno di una comunità ubicata in un altro Comune confinante, erano già in quarantena, poiché nella struttura dove lavoravano si erano registrati dei casi di positività al test Covid 19. Ieri sono giunti i risultati dei tamponi che hanno confermato la positività delle due signore, le quali, comunque, si trovano nelle loro abitazioni, in quanto le condizioni fisiche sono sostanzialmente buone. Il numero dei contagiati a Minturno e dunque salito a diciassette, in quanto nell'elenco figurano anche le due signore decedute ed un'altra che invece pur abitando sul territorio risulta residente a Roma.