Crescono i casi di Coronavirus nella città di Velletri. Poco fa, nel suo bollettino quotidiano, il sindaco Orlando Pocci ha ufficializzato il venticinquesimo contagio complessivo. Si tratta, per i Castelli Romani, di uno dei dati complessivi più alti, eccezion fatta per Grottaferrata, dove la "media" è alzata dalle suore dell'istituto di via Anagnina. Nella vicina Lariano, invece, i casi di Covid-19 sono saliti a venti. Di questi, tre sono deceduti.