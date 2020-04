Sale a 14 il numero delle persone guarite dal Coronavirus a Pomezia. Lo hanno comunicato poco fa dal Comune, spiegando come una persona in più rispetto ai giorni precedenti non abbia più il Covid-19 e che nessun altro individuo è risultato positivo al virus. Il bilancio complessivo dei contagi dall'inizio dell'epidemia, dunque, resta di 35 persone positive: del numero totale, chiaramente, fanno parte i 14 guariti e i due deceduti.

"La situazione locale registra un trend positivo - ha dichiarato il sindaco Adriano Zuccalà – che però non deve farci abbassare la guardia. Mi appello al buon senso dei nostri concittadini: non approfittate delle belle giornate per riprendere ad uscire, dobbiamo continuare a restare in casa e rispettare fedelmente le prescrizioni del Governo. È un sacrificio che dobbiamo fare per il benessere dell'intera comunità, soprattutto per tutelare i nostri cari più deboli".