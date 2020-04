Poco prima delle 9 di questa mattina, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Fondi, via Nuoro, a seguito segnalazioni di un incendio. Sul posto, la squadra territoriale di Terracina, prendeva atto che un incendio si era sviluppato in un appartamento posto al secondo piano di un edificio di 4 piani fuori terra. Subito iniziavano le operazioni di spegnimento all'interno dell'abitazione interessata dal rogo che, al momento dell'evento, non risultava abitata. Nel contempo si provvedeva a mettere in salvo persone ed animali presenti nell'intero stabile composto da 9 appartamenti.

Necessario il supporto di una seconda squadra proveniente da Gaeta oltre ad un'autobotte e autoscala da Latina. Al termine delle operazioni di spegnimento, il personale effettuava un accurato controllo dei locali interessati per cercare di stabilire le cause che, in base agli elementi raccolti, sembrerebbero di natura accidentale. Le fiamme ed il forte calore sptigionati hanno causato danni alle strutture rendendo inagibile l'appartamento in questione. Sul posto anche polizia, carabinieri, 118 e protezione civile.