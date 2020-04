Nel tardo pomeriggio di oggi è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme che, per cause ancora da accertare, hanno avvolto la parte anteriore di un'auto in sosta. I soccorritori hanno spento il rogo prima che le fiamme potessero estendersi pericolosamente, poi sono scattati gli accertamenti sulla natura dell'incendio che hanno coinvolto anche i Carabinieri della Sezione Radiomobile. Per ora l'ipotesi più accreditata sembra essere quella di un rogo accidentale, visto che l'utilitaria, una Toyota Yaris, da diverse settimane era ferma all'angolo tra via Carlo Alberto e via Umberto I: seppure coperta da assicurazione, riportava evidenti danneggiamenti che lasciavano presupporre l'abbandono dopo un violento incidente. Il parabrezza infatti era sfondato e il paraurti anteriore ammaccato. Non si esclude comunque che l'incendio possa essere opera di un piromane.