Nelle prossime ore il numero dei casi positivi a Cori potrebbe salire. Lo ha annunciato ieri sera il sindaco Mauro De Lillis che in diretta Facebook ha voluto chiarire alla comunità che è stato chiamato ad amministrare che con la Asl stanno tenendo sotto controllo un uomo residente ufficialmente a Cori ma di fatto domiciliato ad Aprilia. "I contagi continuano a crescere anche se con percentuali inferiori a qualche giorno fa, ma non va assolutamente abbassata la guardia. I giorni di Pasqua e pasquetta sono giorni in cui non va commesso l'errore di passare queste giornate con i propri familiari". Per questo il sindaco ha annunciato l'ordinanza con cui chiuderà tutti i negozi alimentari e supermercati domenica e lunedì.