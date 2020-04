Sale a 21 il bilancio dei casi di Coronavirus nella città di Artena. Nelle scorse ore, il sindaco Felicetto Angelini ha comunicato l'insorgenza di due nuovi casi di Covid-19, un numero che si aggiunge ai 19 contagiati già esistenti. Del totale delle 21 persone positive, ricordiamo ci sono una persona guarita e una persona deceduta. Ieri sera, tra l'altro, come annunciato dal sindaco stesso su Facebook, tutta la città si è stretta attorno alla famiglia di Osvaldo Romolo, il fornaio delle Macere morto a causa del Coronavirus. Fuori da tantissime case di Artena, su balconi, finestre e davanzali, è stata posta una candela accesa per ricordare Osvaldo e tutte le vittime del Coronavirus.

