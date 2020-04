Sono complessivamente 37 i casi accertati di Covid-19 a Pomezia: oggi, infatti, è stato segnalato un nuovo contagio.

A oggi, però, i positivi attuali sono sedici, con quattro persone in ospedale e 12. Oltre a loro ci sono i due deceduti e 19 persone guarite. Un dato importante, quest'ultimo, visto che rispetto a ieri si registrano cinque nuove guarigioni. Infine, sono 49 le persone sottoposte a isolamento in via precauzionale (non positivi), di cui 34 in uscita nei prossimi 7 giorni (salvo nuovi aggiornamenti).

"Per la prima volta il numero delle persone guarite supera quello dei casi positivi - ha affermato il sindaco Adriano Zuccalà - . Un'inversione di tendenza importante che rappresenta un segnale di speranza, ma soprattutto testimonia che, tutti insieme, stiamo facendo un ottimo lavoro di contenimento dell'emergenza. Verranno intensificati i controlli nei prossimi giorni per evitare assembramenti e uscite non giustificate. È un sacrificio che dobbiamo fare per il benessere dell'intera comunità, soprattutto per tutelare le categorie più a rischio e per rispetto a tutti coloro che stanno seguendo le regole in maniera puntuale".