Resta in carcere l'uomo di 32 anni di Latina arrestato con 26mila euro in contanti e due chili di hascisc in casa. E' quello che ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario al termine dell'interrogatorio di convalida a cui l'indagato è stato sottoposto. Erano stati gli agenti della Squadra Volante nel corso di una mirata attività antidroga che risale a venerdì scorso che erano intervenuti. L'atteggiamento dell'uomo aveva destato diversi sospetti mentre era in auto, nel corso di una perquisizione domiciliare nella sua abitazione di via Terenzio, la polizia aveva trovato la droga nascosta in un mobile da cucina.