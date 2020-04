Continuano ad aumentare i casi di positività al Covid-19 nelle strutture socio-assistenziali di Aprilia. Tra i contagiati c'è infatti anche un operatore socio sanitario di una Rsa della città: il San Michele Hospital. Il lavoratore, un cittadino residente a Latina, ha contratto il Coronavirus già diversi giorni fa e per questo è stato immediatamente allontanato e messo in isolamento della dirigenza della Rsa, che in accordo con l'Asl ha attuato tutte le misure previste dal protocollo. A scopo precauzionale infatti sono stati messi in isolamento anche i colleghi che avevano avuto maggiori contatti con l'uomo. Tuttavia nelle scorse ore si è temuto che il virus potesse diffondersi anche tra gli ospiti del centro, una preoccupazione che fortunatamente si è rivelata infondata a seguito di sopralluoghi e nuovi controlli. A far scattare l'allarme sono stati due casi di polmonite all'interno del centro in via Monticello, episodi «sospetti» visti i sintomi compatibili con il Covid-19 e il contagio dell'operatore (risalente però a diversi giorni fa). Per questo motivo domenica è scattato un controllo congiunto dei Carabinieri del Reparto territoriale, degli agenti della Polizia locale di Aprilia e del personale Asl.