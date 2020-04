I casi sono distribuiti nei comuni di Latina (1), Terracina (1), Cori (1), Aprilia (1) e Fondi (1). Non si sono registrati nuovi decessi. Questo il quadro generale diffuso dalla Asl guidata da Giorgio Casati: 378 casi positivi; 121 pazienti ricoverati; 40 negativizzati; 17 decessi. I pazienti ricoverati presso la Terapia intensiva del Goretti sono sei. Complessivamente, sono 1.804 le persone in isolamento domiciliare, mentre 4.016 quelle che lo hanno terminato.

Dopo quattro giorni consecutivi di aumenti di casi positivi in doppia cifra - da venerdì a lunedì 69 contagi complessivi in provincia - oggi si sono registrati "solo" 5 nuovi casi di cui 4 trattati a domicilio dalla Asl di Latina.

