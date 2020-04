"È operativo il laboratorio per il test sul Covid-19 a Genzano: già effettuati 80 tamponi. Completate le verifiche sulle strutture socio assistenziali del territorio, mentre all'Ospedale dei Castelli sono ricoverati 62 pazienti, di cui due in terapia intensiva".

Nuovo picco di casi nel territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud di Roma. Poco fa, infatti, il direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda, ha reso noto nella videoconferenza con l'assessore regionale alla Sanità e i dg delle Asl di tutto il Lazio che sono emersi 33 nuovi contagi da Coronavirus. In più, è stata data notizia del decesso di un uomo di 63 anni. Sono 91, invece, le persone uscite dall'isolamento domiciliare. Di conseguenza, il totale dei contagiati (comprensivo anche di guariti è deceduti) è di 538 persone.

