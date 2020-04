Contagi in crescita ad Artena. Poco fa, il sindaco Felicetto Angelini ha reso noto che all'interno di uno dei nuclei familiari già risultati affetti dal Coronavirus una nuova persona è risultata positiva al Covid-19. Di conseguenza, contando anche la persona deceduta e quella guarita, sono 22 i casi complessivi registrati nella città lepina dall'inizio dell'epidemia a oggi. "Come potete notare i provvedimenti che abbiamo assunto stanno dando buoni risultati, almeno per ora - ha annunciato il sindaco Felicetto Angelini -. I nostri focolai sono sotto controllo. Se continuiamo così li spegneremo insieme uno a uno.

Ora mi raccomando non dobbiamo abbassare la guardi