Durante la giornata di ieri, i carabinieri della Sezione Radiomobile, nel corso di un servizio di controllo del territorio di Latina, denunciavano a piede libero per il reato di "porto abusivo di oggetti atti ad offendere" un 36enne del luogo. Nella specifica circostanza, gli operanti, a seguito di perquisizione veicolare rinvenivano occultati sotto il sedile lato guida 1 bastone di bamboo lungo 50 centimetri e 1 mazza da baseball in legno lunga 60 centimetra, entrambi sottoposti a sequestro.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli