Altro caso di Coronavirus ad Anzio: poco, fa, infatti, il sindaco ha comunicato che un'altra persona è stata posta in isolamento domiciliare, con il numero degli attuali positivi che sale a 16. Complessivamente, dunque, i contagi totali sono 20, comprensivi delle due donne decedute e dei due pazienti guariti.

"I pazienti positivi al Covid-19, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni aggiornate dalla direzione generale dell'Asl Roma 6 - ha infatti spiegato De Angelis -, sono complessivamente sedici, con un nuovo caso in isolamento domestico. Auguro a tutti una pronta guarigione".