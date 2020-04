Hanno degli aspetti decisamente positivi i dati emessi poco fa dalla Protezione Civile riguardo alla situazione del contagio da Covid 19 in Italia. Se il numero di nuovi casi è ancora alto (1195 in più rispetto a ieri), particolarmente interessante sono i numeri relativi ai ricoverati in terapia intensiva e ai guariti. Si tratta di due record: in terapia intensiva si sono liberati 99 posti in 24 ore, mentre i ricoverati con sintomi sono 233 in meno. I guariti sono 2099 in un giorno, mentre purtroppo resta alto il numero di chi non ce l'ha fatto. Sono infatti 542 i deceduti con coronavirus registrati oggi. Numero importante anche riguardo i tamponi. Sono stati eseguiti infatti la bellezza di 51.680, il più alto numero da inizio crisi con un tasso del 7.4%, vale a dire un positivo ogni 13.5 tamponi effettuati. Dato, anche questo, che conferma il rallentamento della diffusione del virus.