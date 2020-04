Seconda rapina al supermercato In'S di Aprilia in 24 ore. La terza, peraltro, dall'inizio delle misure restrittive adottate dal governo per contenere il contagio. Circa un'ora fa, un bandito con il volto coperto e probabilmente armato di pistola ha fatto irruzione all'interno del supermercato di via Aldo moro. Si è fatto consegnare l'incasso della giornata ed è fuggito a piedi probabilmente con l'aiuto di un complice che lo attendeva poco distante. È subito scappato l'allarme al 112 che ha inviato sul posto le pattuglie dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia.