Un'iniziativa spontanea e nata in collaborazione di tutte le forze dell'ordine che operano sul territorio. Dai carabinieri, alla polizia di stato, alla finanza alla polizia locale. Oggi intorno all'una si sono ritrovati davanti all'ingresso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia per rendere omaggio a tutti gli operatori sanitari che in questi giorni stanno lavorando senza sosta, con dedizione e professionalità, mettendo a rischio la loro e quella delle loro famiglie. Il suono delle sirene e poche parole di ringraziamento. Un gesto inaspettato, che è stato molto apprezzato da tutto il personale sanitario e che ha fatto anche commuovere. Perché la breve manifestazione è stato anche un modo per rafforzare quel legame da sempre esistente tra forze dell'ordine e operatori sanitari, ma che la criticità attuale sta facendo emergere nella sua importanza. Una sigla di un gemellaggio virtuale. Un modo per dire agli operatori non siete soli, siamo anche noi qui...ed insieme ce la faremo. Uno scambio di auguri di Pasqua insolito, ma di grande speranxa