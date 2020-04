Razzia notturna di tabacchi, sigarette e gratta&vinci all'interno dell'Autogrill di via Santa Barbara, a Nettuno. Un vero colpo grosso, infatti, è stato registrato attorno alle 3 di questa notte al confine con Anzio, con i malviventi che, dopo aver scardinato le finestre del bagno, sono riusciti a portare via merce per una valore complessivo che ammonta a 8-9mila euro.

Sui fatti sta indagando la polizia di Anzio, che ha effettuato i rilievi scientifici e sta provvedendo ad acquisire le immagini dei sistemi di videosorveglianza.