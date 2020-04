Carabinieri e personale sanitario del 118 stanno attualmente presidiando un'abitazione in via Galvaligi, a Latina, dove risiede un uomo positivo al Coronavirus e che rifiuta di essere portato in ospedale. L'operazione è stata resa necessaria dopo la segnalazione di diversi residenti della zona, che hanno visto più volte uscire l'uomo, che dovrebbe essere in isolamento domiciliare proprio perché positivo al Coronavirus. L'uomo, la cui moglie è già ricoverata in ospedale per il Coronavirus, si è barricato in casa. Ora i carabinieri sono al lavoro per farlo uscire e farlo accompagnare dai sanitari in ospedale.

