E' stato portato in ospedale grazie ad una lunga e concitata contrattazione l'uomo residente in via Galvaligi che ieri sera si era barricato in casa rifiutando l'assistenza dei sanitari che dovevano portarlo al Goretti perché positivo al Covid 19 e afflitto da evidenti problemi psichiatrici. Importante l'operato di uno degli operatori intervenuti ieri notte che ha instaurato un dialogo con l'interessato all'esterno dell'abitazione una volta che lo stesso aveva accettato di affacciarsi dal proprio balcone. Dopo circa 20 minuti, l'opera di mediazione posta in essere dal militare sortiva l'effetto desiderato in quanto il soggetto, più volte segnalato dai vicini perché si concedeva passeggiate indisturbato senza rispettare l'isolamento domiciliare, si convinceva ad uscire dalla propria abitazione e, senza alcun uso della forza, seguiva i sanitari all'ospedale del Capoluogo dove, dopo essere stato sottoposto al tampone, è stato ricoverato nel reparto psichiatria.