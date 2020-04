Tante, troppe seconde case aperte. E il sospetto è che non si tratti di persone che sono lì dall'inizio della quarantena, bensì che siano arrivate in questi ultimi giorni per trascorrere, nonostante i divieti, una Pasqua fuoriporta. Per questo motivo saranno intensificati i controlli su tutto il litorale, anche attraverso la task force intercomunale di recente istituita dai Comuni di San Felice, Sabaudia, Terracina, Sonnino e Pontinia.

Già nelle scorse settimane, specie nei Comuni turistici, era stata segnalata la presenza di persone non residenti. Gli stessi sindaci di San Felice Circeo, Sabaudia, Terracina, Pontinia e Sonnino, in una lettera alla Regione in cui chiedevano la chiusura delle attività commerciali per domenica e lunedì (come poi deciso), avevano scritto: «All'interno dei supermercati, sono state individuate persone che non sono residenti abituali dei rispettivi territori, ma molto probabilmente proprietari di seconda casa che hanno contravvenuto all'obbligo di restare nei luoghi in cui si trovavano dopo la data del 22 marzo, a seguito del DPCM emesso in pari data da parte del Governo Italiano». Spostamenti che si sono intensificati a ridosso della Pasqua. Motivo per cui sono scattati controlli a tappeto che proseguiranno anche nei prossimi giorni.

A Minturno, ad esempio, carabinieri, polizia locale, polizia di Stato e guardia di finanza hanno presidiato la variante Appia per scongiurare spostamenti non autorizzati. Sono scattate una decina di sanzioni. Controlli anche lungo l'Appia e sul lungomare, dove la polizia locale ha sanzionato un passeggiatore solitario.

Anche a Terracina i controlli sono serrati e da oggi la polizia locale, guidata dal comandante Leone, è pronta a utilizzare i droni in dotazione al comando. In questo modo si cercherà di monitorare le aree più difficili da tenere sott'occhio e una misura analoga, come annunciata dal vicesindaco Maschietto, verrà adottata anche a Fondi.

Sotto la lente, oltre alle aree "a rischio" come spiagge, lungomare, aree pic-nic, saranno attenzionati pure residence e condomini. Il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi, nei giorni scorsi ha scritto agli amministratori e ai presidenti degli stessi esortandoli a ribadire ai condomini e a chi ha una seconda casa nei residence che gli spostamenti, in base alle norme vigenti, sono possibili solamente per comprovate esigenze. In caso contrario, l'amministrazione ha esortato a segnalare eventuali trasgressori alle forze dell'ordine per i controlli di rito.