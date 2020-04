C'è un nuovo decesso "con" il Coronavirus a Velletri. Poco fa, infatti, il sindaco Orlando Pocci ha reso nota la morte di un uomo veliterno di 82 anni che era ricoverato presso la Villa delle Querce, a Nemi. Si tratta del quinto lutto per la città, dopo quelli delle altre tre persone anziane e del 43enne. Al contempo, però, lo stesso sindaco ha spiegato come ci siano attualmente tre persone guarite: dunque, due persone in più rispetto a ieri hanno sconfitto il Covid-19.