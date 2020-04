Dà in escandescenza per futili motivi e danneggia parte degli arredi del pronto soccorso, interrompendo inoltre le normali funzioni della struttura sanitaria. È successo a Fondi, dove i carabinieri dell'Arma locale hanno identificato e denunciato a piede libero un 70enne del posto, per i reati di danneggiamento ed interruzione di pubblico servizio.