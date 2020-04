Non poteva arrivare, da parte della Asl di Latina, notizia migliore alla vigilia di Pasqua: solo 3 nuovi casi positivi al Coronavirus Covid-19 in provincia. Un raggio di sole dopo le nuvole contrassegnate dai 34 contagi collezionati nei tre giorni precedenti. Proprio il capoluogo pontino, però, non può gioire pienamente per il vistoso calo dei nuovi pazienti visto che i 3 di ieri sono stati registrati a Latina che adesso ne conta 89. «Dei tre nuovi casi positivi, tutti riscontrati a Latina, due sono trattati a domicilio - ha reso noto la Asl nel consueto report quotidiano dell'emergenza -. Non si sono registrati nuovi decessi».

Il quadro generale di Pasqua vede 415 casi positivi; 102 pazienti ricoverati; 44 negativizzati (i pazienti inizialmente positivi e risultati negativi al terzo tampone); 17 decessi.

Nell'area romana

Il territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud di Roma continua a fare i conti con una crescita dei contagi da Coronavirus. In particolare, complici anche le verifiche a tappeto effettuate in case di riposo e Rsa (soprattutto sui Colli Albani, ndr), nella zona di competenza della Asl Roma 6 ieri sono stati registrati 36 nuovi casi di Covid-19, portando il totale dei contagiati (che comprende gli attuali positivi, i 35 deceduti complessivi - di cui due registrati ieri - e i 55 guariti) a 652 persone.

Per quanto riguarda le zone di nostro interesse, i nuovi casi sono stati registrati solo a Nettuno e a Lanuvio, mentre Velletri ha fatto i conti con la quinta vittima della pandemia.