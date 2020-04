Con il volto travisato da una mascherina e probabilmente armato di pistola, il bandito ha minacciato la cassiera e si è fatto consegnare i soldi presenti nel registratore di cassa, circa 200 euro. Quindi ha guadagnato l'uscita e si è dileguato. Sul caso stanno indagando i carabinieri del reparto territoriale di via Tiberio.

Terza rapina a mano armata ad Aprilia in una settimana. Un bandito solitario ieri nel tardo pomeriggio ha fatto irruzione all'interno del "Penny Market" di via Aldo Moro, proprio accanto all'altro supermercato preso di mira negli ultimi giorni.

