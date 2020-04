Era stato sottoposto al periodo di quarantena cautelativa, ma la mattina di Pasqua ha deciso di uscire e di andare a fare un giro in macchina con le sue due nipotine. Protagonista della vicenda un 63enne di Sezze, che è stato fermato dalla Polizia Locale impegnata in un posto di blocco. L'uomo non ha saputo giustificare la "passeggiata" con le nipotine e ad un controllo più approfondito delle sue generalità è emerso che lo stesso si sarebbe dovuto trovare nella sua abitazione sottoposto alla quarantena cautelativa perché a contatto con un paziente positivo al Covid-19. Per lui è scattata la denuncia, così come una sanzione amministrativa è stata comminata nei confronti dei genitori delle piccole. Nella stessa mattinata di oggi altre 5 persone, fermate dagli agenti della Polizia Locale, hanno ricevuto la sanzione amministrativa prevista quando non si rispettano le restrizioni.