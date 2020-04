Ancora in crescita i contagi da Coronavirus ad Artena: il sindaco Felicetto Angelini, infatti, ha appreso di un nuovo caso di positività al Covid-19: è un artenese ricoverato in una struttura sanitaria fuori dal Comune. I casi totali, comprensivi di un deceduto e quattro guariti, sono 27.



"Abbiamo un caso positivo in più.

Trattasi di persona anziana ricoverata in struttura sanitaria. I contatti familiari sono in quarantena.

Ora capite perché vi invito continuamente a non abbassare la guardia - afferma il sindaco -?

Tuttavia la situazione è sotto controllo. Se cosi non fosse ve lo direi".