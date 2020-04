"Il bollettino Asl di oggi contabilizza per il Comune di San Felice Circeo un nuovo caso. Sono pertanto tre i casi accertati sul territorio. Si tratta del caso già comunicato dal comune nei giorni scorsi e trattato in domiciliare". Così viene comunicato dal Comune di San Felice Circeo in una nota ufficiale. "Si richiama l'attenzione di tutti a non far partite nessuna caccia ai nomi degli ammalati trattandosi di informazioni personali e sottoposti ai rigorosi vincoli della privacy. I contatti degli ammalati sono ricostruiti da indagini epidemiologiche attraverso il personale asl e pertanto si rinnova l'invito ad attenersi alle precauzioni più volte diramate, compreso l'obbligo di restare a casa fino al 3 maggio prossimo. Si invita anche a fare attenzione ai messaggi privati diramati con messenger e WhatsApp per diffondere notizie prive di fondamento e riscontro alcuno".