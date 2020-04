A fine aprile il primo lotto del vaccino predisposto dai laboratori della divisione Advent della Irbm di Pomezia partiranno per lo Jenner institute dell'università di Oxford, in Gran Bretagna, per iniziare i primi test su 550 persone sane volontarie.

Oggi, infatti, il presidente di Advent e amministratore delegato di Irbm, Piero Di Lorenzo, ha annunciato il via ai test accelerati sull'uomo, che avverranno in Inghilterra. «Si prevede di rendere utilizzabile il vaccino già a settembre - ha affermato Di Lorenzo all'Ansa - per vaccinare personale sanitario e forze dell'ordine in modalità di uso compassionevole. Tra l'altro, è in fase finale la trattativa per un finanziamento di rilevante entità con un pool di investitori internazionali e vari Governi interessati a velocizzare ulteriormente lo sviluppo e la produzione industriale del vaccino».

