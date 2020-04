Un nuovo caso di positività e due guarigioni. E' questo il dato arrivato da Velletri nella giornata di Pasquetta per quanto riguarda i contagi da Coronavirus. A renderlo noto è stato il sindaco Orlando Pocci che ha chiarito come gli attuali positivi siano 31; ad aumentare il numero dei casi complessivi - diventati 41 - ci sono cinque guariti e altrettanti deceduti. «Domani alle ore 17:00 tornerò in diretta Facebook dalla pagina ufficiale del Comune di Velletri - ha affermato Orlando Pocci - per un confronto con tutti voi, se avete domande le potete anticipare sui canali social, cercherò di rispondere puntualmente a tutti».