Cade dall'albero, scatta la richiesta di intervento al 118. E' successo ieri nella prima serata. Un uomo era intento probabilmente a potare o a raccogliere qualcosa da un albero quando, per cause al momento non ancora certe, ha perso la presa e l'equilibrio ed è caduto a terra. Nel volo ha sbattuto violentemente la testa. Alcuni parenti hanno quindi richiesto i soccorsi al 118. Il personale medico e infermieristico è prontamente intervenuto e ha trasferito il ferito al pronto soccorso. Le sue condizioni, al momento, sono ritenute piuttosto gravi.