"Qui so che c'è un'ottima gestione dell'emergenza". Sono le parole del viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri che ha da poco concluso la visita all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Una visita che non era stata annunciata e che ha visto Sileri accompagnato da Giorgio Casati e Giuseppe Visconti della Asl pontina. "Ci vorranno diversi mesi prima di poter allentare la presa nella lotta - ha aggiunto Sileri - così come dovremo imparare a convivere col virus fino a quando non avremo un virus. Perché ci sarà sempre qualcuno che potrebbe avere bisogno di cure. Il direttore generale Casati mi ha anche detto che qui si stanno anche facendo molti controlli sulle residenze e su tutto il territorio. Un monitoraggio attento".