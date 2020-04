Restano fermi a 60 i casi di positività al virus Covid-19 ad Aprilia. Per il secondo giorno consecutivo infatti il bollettino dell'Asl di Latina non fa segnare nuovi contagiati in città, l'attenzione però in queste ore è rivolta soprattutto sulla situazione del San Michele Hospital. A seguito dell'analisi dei tamponi disposti nei giorni scorsi nella Rsa di Aprilia sono emersi altri due casi tra i dipendenti, che fanno salire a 3 il numero totale all'interno della struttura di via Monticello. Si tratta di positivi asintomatici al Coronavirus, che erano già stati messi in isolamento domiciliare. Una precauzione fondamentale da parte della dirigenza della struttura sanitaria, che fin da subito ha applicato tutte le azioni necessarie per mettere al sicuro il centro da una possibile diffusione del contagio. I due nuovi casi, a differenza del primo Oss contagiato, non riguardano personale sanitario ma dipendenti del settore di amministrazione e segreteria, mentre i risultati dei tamponi eseguiti sugli ospiti del centro hanno dato tutti esito negativo.

Per questo la Rsa, che in questi giorni come da protocollo ha disposto delle rigide misure di controllo e di distanziamento sociale (come l'isolamento precauzionale e il blocco delle visite esterne), sta continuando nella sua normale attività.