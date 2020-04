Per alcune ore la possibilità che un altro cittadino di Cori fosse positivo al contagio, ha generato più di qualche preoccupazione. Anche perché oltre a tale possibilità, si è diffusa anche la voce, infondata, che il giovane uomo, di origini straniere, potesse essere uno degli ospiti del Cas che vede un'ottantina di persone ospiti della struttura dei frati di Cori. Decine e decine di persone che secondo tali voci avrebbero potuto essere esposte al virus. L'allarme è rientrato però proprio ieri quando sono arrivati i risultati ufficiali del tampone: negativo. Troppo spesso le voci, le confidenze, si diffondono e alimentano i sospetti. Bisogna però attendere le comunicazioni ufficiali delle istituzioni dalle autorità sanitarie a quelle amministrative. E proprio l'amministrazione di Cori in queste ore ha annunciato non solo la veste grafica nuova del sito istituzionale su cui trovare ogni informazione utile, ma anche il modulo per chiedere i contributi sia per la spesa, i buoni spesa, sia quelli straordinari per il pagamento dei canoni di locazione. Ogni informazione è disponibile sul sito del Comune o presso la sede comunale.