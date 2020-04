L'uomo che minacciava il suicidio dopo essersi arrampicato su un traliccio dell'elettricità a Borgo Montello ha desistito ed è sceso. Ha 58 anni ed è residente non distante dal punto in cui aveva deciso di tentare l'estremo gesto. Un'azione compiuta, a quanto pare, a scopo dimostrativo e per protestare. L'uomo aveva infatti preparato uno striscione e chiesto di poter parlare con il ministro Di Maio per tentare di farsi erogare il reddito di cittadinanza che da due mesi non gli è stato più concesso. I poliziotti intervenuti sul posto lo però hanno convinto immediatamente a non salire oltre e a desistere. L'uomo, aiutato dai vigili del fuoco, è riuscito a scendere da un'altezza importante in tutta sicurezza ed è poi stato prelevato dal personale del 118 che ne valuterà lo stato di salute.

