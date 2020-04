Sono fortunatamente in calo, rispetto agli ultimi due giorni, i nuovi casi di Coronavirus sul territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale. In particolare, sono 28 i nuovi contagi, con il totale delle persone che sono state "colpite" dal virus che sale a 867.

Inoltre, sempre oggi dalla Asl Roma 6 hanno comunicato l'insorgenza di tre ulteriori decessi: si tratta di una donna di 94 anni, di un uomo di 82 anni e di un uomo di 86 anni. Infine, 75 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda la nuova Rsa per le persone affette dal Covid-19 che sarà attivata nell'ex ospedale di Genzano di Roma, dalla Asl hanno fatto sapere che è in corso la formazione del personale.