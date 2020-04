Una gatta di Pomezia è in prognosi riservata: è stata aggredita da un cane. E' quanto accaduto nella giornata di oggi nella frazione di Campo Ascolano, in via Dora Riparia: a darne notizia è stata la Delegazione di Pomezia dell'Enpa (Ente nazionale protezione animali): "La sventurata gatta - si legge nel post affidato a Facebook - è entrata nel giardino sbagliato. È stata da noi trasportata presso il dottor Dattolo, che ringraziamo per il tempismo e la professionalità. La gatta è stata stabilizzata e trasferita alla clinica Tina Sud. Le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi è riservata".