L'amministrazione Terra ha dichiarato guerra all'abusivismo edilizio, ma questa vera e propria piaga continua a dilagare soprattutto nei territorio periferici, dove periodicamente i sopralluoghi della Polizia Locale di Aprilia portano alla luce nuovi manufatti, realizzati in barba all'assenza di permessi a costruire da parte dei proprietari.

Basti pensare che in un solo mese, gli agenti coordinati dal comandante Massimo Giannantonio, hanno scoperto la presenza di tre nuovi manufatti, due situati nel quartiere Fossignano, uno in via Genio Civile e realizzati da proprietari di appezzamenti situati in zona non vincolata ma dove resta impossibile costruire secondo il piano regolatore vigente. Proprio la Polizia Locale di Aprilia, sulla base dei dati raccolti in un anno di attività, ha riscontrato una recrudescenza del reato e trasmesso in appena 12 mesi di lavoro ben 38 informative di reato alla Procura di Latina proprio in relazione ai fenomeni di abusivismo edilizio, che riguardano trasversalmente la gran parte dei territori periferici.