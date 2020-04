Il solo lavoro degli ospedali non basta per lottare contro il Coronavirus, è altrettanto importante il lavoro svolto quando il decorso ospedaliero si conclude. C'era un bisogno impellente di strutture pronte per accogliere il maggior numero di persone, in un ambiente isolato rispetto alla comunità "sana", finora risparmiata dal contagio, ma al tempo stesso estranea al contesto ospedaliero. Sono entrate così in gioco le strutture ricettive, principalmente alberghi, trasformati in tempi record nei luoghi di degenza dei pazienti che hanno superato la criticità del Covid-19, ma sono ancora affetti da una sintomatologia blanda o comunque sono portatori del virus.

Ripiegando sugli alberghi, il sistema sanitario regionale è riuscito finora ad accelerare i tempi di allestimento dei luoghi di degenza finale dei pazienti e al tempo stesso sta consentendo ad alcune strutture di essere parzialmente reimpiegate durante la chiusura forzata delle attività, in tempi di restrizioni anti contagio.

Tra le prime strutture allestite in provincia, c'è...