Un nuovo caso e un decesso. Sono questi gli aggiornamenti che arrivano da Pomezia rispetto all'emergenza Coronavirus. In particolare, dal Comune hanno reso noto che nella notte è purtroppo morta una anziana che era ricoverata in ospedale e aveva delle patologie pregresse. Il nuovo caso, invece, è collegato a uno dei nuclei familiari già contagiati.

«Una triste notizia per la città - ha affermato il sindaco, Adriano Zuccalà -. Le mie condoglianze e quelle dell'intera amministrazione vanno alla famiglia».

Di conseguenza, con il nuovo caso, il totale dei contagiati sale a 51 persone: di queste, 25 sono attualmente positive (18 in isolamento domiciliare e sette ricoverate), 23 sono guarite e tre decedute. Infine, sono 24 le persone in isolamento domiciliare preventivo (non positive).