A Lariano un'altra persona è guarita dal Coronavirus. E' questa la bella notizia che arriva dalla cittadina dell'area metropolitana di Roma, dove a inizio settimana erano stati registrati ben tre decessi in sole 48 ore. Con il dato di oggi, dunque, salgono a sette le persone guarite, con il numero che si somma ai sei deceduti e ai 13 attuali positivi, tutti in isolamento domiciliare. In totale, dunque, i casi di Covid-19 sono 26.

«Ai cittadini che insieme alle proprie famiglie stanno vivendo questo momento di particolare sofferenza - ha affermato il sindaco, Maurizio Caliciotti -, rinnovo, a nome dell'intera comunità, un augurio di pronta guarigione e l'abbraccio ideale della nostra città. Ai familiari che hanno perso i loro cari senza nemmeno poterli salutare per l'ultima volta, rinnovo, a nome dell'intera comunità, la più sentita vicinanza».