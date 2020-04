Sono 21 i casi totali di Coronavirus registrati dall'inizio dell'epidemia sul territorio di Ardea. Lo ha reso noto il sindaco Mario Savarese, facendo il punto sull'emergenza sanitaria in corso. In particolare, i due nuovi contagi risalgono alla giornata del 17 aprile e il numero complessivo dei casi - lo ricordiamo - comprende sempre la novantenne deceduta a Pomezia all'inizio dell'emergenza.

Diminuiscono, invece, le persone in isolamento domiciliare preventivo: a oggi sono 16.