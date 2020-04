«Stasera sono 'felice' di nome e di fatto». Così il sindaco di Artena, Felicetto Angelini, ha reso nota la situazione attuale in città sul fronte del Coronavirus.

L'entusiasmo del primo cittadino è legato alla guarigione di altre due persone, con il totale di coloro che non hanno più il Covid-19 che è salito a otto individui.

«Non solo non ci sono stati neanche oggi nuovi casi - ha affermato Angelini -, non solo diminuiscono ancora quelli in quarantena, ma per la prima volta iniziano a diminuire e quindi a guarire i casi positivi. I sacrifici di noi tutti stanno dando frutti sempre più copiosi. Dobbiamo continuare così».