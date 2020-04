E' stata ritrovata la ragazza di 17 anni che questa mattina si era allontanata da casa in località Sant'Isidoro nel Comune di Sabaudia. Il tam tam sui social era già partito molte le condivisioni, poi finalmente la buona notizia dopo ore di ricerche. Un gruppo di volontari del gruppo Anc Sabaudia, coordinati dal maresciallo Enzo Cestra, hanno trovato la ragazza all'interno della foresta del Parco Nazionale del Circeo. Nonostante la grande paura, per fortuna la ragazza è sembrata essere in buona salute seppur provata. Le operazioni sono state coordinate dai Carabinieri di Sabaudia, sul posto anche un elicottero dei Vigili del Fuoco e i gruppi cinofili dei Carabinieri.

Esce di casa e non fa più ritorno: al via le ricerche per la ragazza scomparsa 4 ore fa Sono in corso da questa mattina le ricerche per l'allontanamento da casa di una ragazza di 17 anni. La giovane è scomparsa nella zona di Sant'Isidoro nel comune di Sabaudia dopo essere uscita dalla propria abitazione. Le ricerche, coordinate dai Carabinieri sono in corso da ore ma al momento nessuna traccia della 17enne. Un elicottero dei Vigili del Fuoco sta sorvolando la zona, a terra oltre ai militari dell'Arma al lavoro anche i volontari del gruppo Anc Sabaudia. Seguono aggiornamenti. di: La Redazione