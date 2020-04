Diventano 11 le persone guarite ad Artena. Lo ha annunciato, non senza un pizzico di soddisfazione, il sindaco Felicetto Angelini: dei 28 casi totali, infatti, ora gli attuali positivi sono 16; purtroppo alle 11 persone guarite - tre delle quali sono state ufficializzate poco fa - si deve sommare la persona deceduta.

«Ancora buone notizie - ha affermato il sindaco -. Non abbiamo, neanche per oggi, nessun nuovo caso di contagio. Registriamo ben tre casi di guariti completamente: un guarito tra i ricoverati, un guarito tra quelli in isolamento a casa e un guarito tra coloro che erano in attesa di esito del doppio tampone. È bello vedere che quello che stiamo facendo migliora nettamente la situazione generale della nostra comunità. Vi prego: non abbassiamo proprio ora la guardia».